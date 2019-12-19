Динозавр у здания правительства удивил курганцев (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганец Юрий Иванов в костюме динозавра подмел от снега крыльцо у здания областного правительства и мэрии. Поступок, который привлек внимание полиции, он объяснил своим днем рождения и старой немецкой традицией.

Причины «забавной выходки» Иванов раскрыл на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Так я отметил свои 30 лет. С размахом и резонансом», — написал курганец. Он рассказал, что приехал на центральную площадь города на такси и стал подметать крыльцо областного правительства. К нему тут же подошел мужчина «неопределенного рода занятий» с предложением уйти, так как «здесь люди серьезными делами занимаются».

Молодой человек отказался уходить. После этого к нему подошли сотрудники полиции, которые, по словам Иванова, разговаривали «уважительно и резонно». Стражи правопорядка не нашли в действиях курганца нарушений, однако он все рано согласился уйти, чтобы не мешать «злым чиновникам». Поиграв с детьми на площади, курганец в костюме динозавра подмел от снега половину крыльца городской администрации, сотрудники которой оказались более доброжелательными.

Иванов также объяснил, что в Германии есть старая традиция: холостой тридцатилетний мужчина должен в свой день рождения в смешном костюме подметать площадь перед ратушей, пока его не поцелует молодая девушка. «В действиях курганца нарушения действующего законодательства не выявлено», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного УМВД. В пресс-службе мэрии отказались от комментариев, заявив, что этот вопрос не относится к их компетенции.

«Забавной выходкой» курганца заинтересовалась полиция Фото: Юрий Иванов, «ВКонтакте»

После того, как динозавра попросили не подметать у здания правительства, он ушел к мэрии Фото: Юрий Иванов, «ВКонтакте»