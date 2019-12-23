Муниципальную реформу в Свердловской области отложат ради легитимности выборов

Реформу будет проводить следующий созыв свердловского парламента Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из повестки назначенного на 24 декабря заседания Заксобрания Свердловской области исключен вопрос о проведении в регионе муниципальной реформы.

Как сообщил «URA.RU» представитель областной власти, рассмотрение законопроекта о наделении порядка пятидесяти городских округов статусом муниципального округа отложено как минимум до весны 2020 года в связи с поступившей из правительства РФ рекомендацией. В письме федеральные чиновники предупреждают, что любые структурные преобразования муниципалитетов могут создать проблемы при проведении намеченной на следующий год всероссийской переписи населения.

Как пояснили «URA.RU» в аппарате губернатора, свердловские чиновники попросили правительство РФ дать дополнительные пояснения по данному вопросу. Если федералы подтвердят нежелательность проведения муниципальной реформы в преддверии переписи, она будет перенесена на более длительный срок.

Собеседник агентства пояснил, что в 2021 году массовое изменение статуса муниципалитетов грозит проблемами при проведении выборов депутатов свердловского Заксобрания и Госдумы РФ, в 2022 году — при проведении выборов свердловского губернатора. Следовательно, нововведения вступят в силу не ранее 2023—2024 годов.

Как ранее сообщало «URA.RU», реформа носит формальный характер и не повлечет за собой изменение перечня полномочий муниципальных образований, не отразится на финансировании территорий и объеме оказываемых населению услуг. Изменение числа и границ муниципалитетов не произойдет.