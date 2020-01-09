В Омске попавшая в аварию женщина погибла в другом ДТП по пути в больницу

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Женщина находилась в коме в момент столкновенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Омске результате столкновения скорой медицинской помощи и легкового автомобиля погибла женщина. Ее пытались доставить в больницу после другого ДТП.

«Пострадали пять человек, из них четверо — врачи скорой помощи, которые везли в больницу женщину, попавшую в аварию часом ранее», — пишет RT со ссылкой на данные регионального Министерства здравоохранения. Отмечается, что женщина в момент ДТП находилась в коме.

Иномарка Nissan Tiida не пропустила скорую помощь, ехавшую со спецсигналами. Реанимобиль пытался уйти от столкновения, передает VSE42.RU. По данным издания, до больницы осталось проехать порядка восьми километров. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Омской области, обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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-
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