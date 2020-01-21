Ответственный за экономику Перми чиновник досрочно покинул пост

Александр Кузнецов покидает администрацию по собственному желанию
Глава департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов покинет свой пост. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы администрации Наталья Шушпанова.
«Кузнецов написал заявление об уходе по собственному желанию еще на прошлой неделе. С трагедией в пермском отеле это никак не связано. Он доработает до пятницы, 24 января», — пояснила Шушпанова, уточнив, что контракт с ним Кузнецовым истекал 27 января. Исполняющий обязанности руководителя департамента пока не назначен.
Кузнецов возглавил департамента в апреле 2019 года. До этого он являлся заместителем директора «Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию».