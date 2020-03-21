Москвич на глазах у детей зарезал жену и ее родителей

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Окровавленный нож. Курган, охотничий нож, нож в руке, окровавленный нож, убийство
Подозреваемый в убийстве жены, тещи и тестя задержанФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве задержали 39-летнего мужчину, который на глазах у детей зарезал свою жену и ее родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР).

«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги и ее родителей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По факту убийства двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ночь на субботу в квартире на Волоколамском шоссе мужчина нанес множественные ножевые удары своей жене, а также ее родителям. От полученных травм все трое скончались. В момент трагедии в квартире находились двое детей, их мужчина не тронул. О произошедшем он рассказал своей матери, та вызвала полицию, пишет агентство Nation News.

По предварительной информации, перед совершением преступления мужчина употребил какие-то препараты, сообщает телеканал 360. Что именно он принял, не уточняется.

Ранее в Свердловской области мужчина возле здания суда зарезал потерпевшую по своему делу и ранил судебного пристава.

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