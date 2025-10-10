Путин поддержал новый формат саммит СНГ

Президент России Владимир Путин поддержал решение создания нового формата «СНГ плюс». Об этом он сообщил на саммите СНГ в Душанбе, трансляция проходила в эфире телеканала.
«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — „СНГ плюс“. Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры», — сказал Путин в эфире канала «России 24».
На саммите СНГ в Душанбе произошел публичный спор между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о реальных объемах товарооборота между Россией и Арменией. Диалог лидеров транслировался в эфире телеканала.
