Путин поддержал новый формат саммит СНГ

Путин поддержал создание нового формата «СНГ плюс»
Владимир Путин считает, что новый формат позволит активнее вовлекать другие государства и международные структуры
Владимир Путин считает, что новый формат позволит активнее вовлекать другие государства и международные структуры

Президент России Владимир Путин поддержал решение создания нового формата «СНГ плюс». Об этом он сообщил на саммите СНГ в Душанбе, трансляция проходила в эфире телеканала.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — „СНГ плюс“. Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры», — сказал Путин в эфире канала  «России 24».

На саммите СНГ в Душанбе произошел публичный спор между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о реальных объемах товарооборота между Россией и Арменией. Диалог лидеров транслировался в эфире телеканала.

