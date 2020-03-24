Уральский фотограф выиграл в европейском суде дело о конфликте с начальником ГИБДД

Фотограф из Екатеринбурга Юрий Басок выиграл в Европейском суде по правам человека по иску к России из-за конфликта с бывшим начальником УГИБДД по Свердловской области Юрием Деминым. Информация о решении суда опубликована на сайте ЕСПЧ.
«Семь тысяч евро государство-ответчик должно заплатить истцу в качестве морального вреда», — сказано в решении суда.
Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, который произошел еще в январе 2009 года. Басок хотел сфотографировать припаркованную на пешеходном переходе Audi тогдашнего начальника УГИБДД области Юрия Демина. Силовик оттолкнул направленный на него фотоаппарат и таким образом ударил фотографа камерой по лицу.
В отношении Демина было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», но прокурор не увидел в поступке Демина состава преступления, и дело было закрыто во время рассмотрения его в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. После этого Басок подал иск в ЕСПЧ.