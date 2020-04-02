Инсайд: Экс-мэр Челябинска Тефтелев останется дома, его соратника выпустят из СИЗО

В Центральный районный суд Челябинска 2 апреля внесены представления о продлении меры пресечения экс-мэру Евгению Тефтелеву и бывшему начальнику управления капстроительства мэрии Евгению Пашкову. Оба обвиняются в получении взяток. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, Тефтелева оставят под домашним арестом. Пашкова также отпустят из СИЗО под домашний арест. Рассмотрение дел состоится 3 апреля.
Получить комментарий в Центральном райсуде, закрытом на нерабочую неделю, URA.RU не удалось. Телефоны дежурного судьи не отвечают. Адвокаты Тефтелева и Пашкова от комментариев отказываются.
Тефтелев и Пашков были задержаны 11 декабря. Экс-мэр оставался в СИЗО до 26 марта, после чего его, решением Седьмого кассационного суда, отпустили под домашний арест. К тому времени он стал сотрудничать со следствием. Пашков после задержания отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
«Следствие подает ходатайство о продлении домашнего ареста Тефтелеву, не будет настаивать на возвращении его в СИЗО. Меру пресечения Пашкову также изменят на домашний арест, он стал сотрудничать со следствием и частично признал свою вину», — рассказал источник. Пашков как и Тефтелев будет отбывать домашний арест в Магнитогорске.
Ранее стало известно, что Тефтелев подал ходатайство о досудебном соглашении. «Такое ходатайство подано, его рассмотрят и примут решение», — подтвердили URA.RU в прокуратуре области, но от комментариев воздержались. Это ходатайство рассмотрят уже после того, как Центральный райсуд продлит Тефтелеву срок содержания под домашним арестом.
«Тефтелев должен не только признать вину, но и взять на себя обязательства сообщить об иных преступлениях, которые ему известны, — пояснил источник. — Если досудебное соглашение утвердят, то при подготовке обвинительного заключения, прокуратура должна проверить, выполнил ли Тефтелев все обязательства и были ли его показания ценными для следствия. Только после этого он может рассчитывать на половину от максимального срока и рассмотрение дела в упрошенном судебном порядке».
Тефтелев и Пашков обвиняются в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.