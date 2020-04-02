Мэрам пришлось отложить даже часть дорожных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Главы свердловских городов столкнулись с очередным последствием пандемии коронавируса. Из-за неравномерного запрета на работу предприятий, потенциальные подрядчики поставлены в разные условия: одни из них вынуждены уйти на карантинные каникулы, другим разрешено вести бизнес. По мнению ряда источников агентства, под сомнение поставлена законность проводимых ими закупок товаров и услуг.

О ситуации в сфере закупок сообщил URA.RU глава одного из промышленных муниципалитетов. «Ушедшие на каникулы подрядчики не имеют возможности подавать документы в конкурсные комиссии. Они могут посчитать, что их права нарушены и оспорить результаты любого тендера», — пояснил мэр.

Главы городов подошли к решению этой проблемы по-разному. В мэрии Екатеринбурга URA.RU заявили, что закупки идут «своим чередом» и только тендеры по приобретению товаров для борьбы с пандемией проводятся в чрезвычайном режиме.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пояснил: «У нас самих по себе нет закупок. Мы за счет резервного фонда закупаем дезинфекционные средства, маски. Аукционы на ремонт дорог на 2020 и 2021 годы отыграны уже все».

В Алапаевске принято решение довести до конца все тендеры, объявленные до начала нерабочей недели (до 28 марта). После этой даты муниципалитет закупает только самые необходимые товары и услуги. «Закупаем только услуги по ямочному ремонту, по подготовке к празднованию Дня Победы», — пояснил мэр Сайгид Билалов.

Мэр промышленного города северной части региона на условиях анонимности заявил, что на его территории приостановлены торги на капстроительство и на часть дорожных работ. Некоторые из них перенесены на вторую половину 2020 года, другие — на 2021 год. Местные чиновники отложили даже тендер на организацию Дня города.

В начале текущей недели главам муниципалитетов поступило письмо из Минфина РФ с инструкцией как проводить закупки в условиях карантина. Однако документ не прояснил ситуацию. «В переводе с юридического в письме Минфина говорится: „Хотите — проводите конкурсы, хотите — не проводите. Все на ваш выбор и на вашу ответственность“», — заявил URA.RU адвокат Иван Кадочников.

Эксперт не исключил, что в суды и в ФАС поступит множество исков об оспаривании итогов конкурсов: «Каждый раз решение будет приниматься индивидуально и даже творчески, потому что единых правил для их принятия нет»