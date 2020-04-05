В селе Елань Свердловской области во время пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. Сельчанам удалось спасти из огня еще двоих малышей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По данным спасательной службы, пожар в частном жилом доме на улице Ленина, 87 начался около двух часов ночи, 5 апреля. Первое пожарное подразделение прибыло к месту возгорания через несколько минут, но к этому времени здание почти полностью было охвачен огнем.
Сельчане успели вытащить из горящего дома семилетнего ребенка и годовалого малыша, их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже выяснилось, что в горящем доме погибли дети 2011, 2012 и 2014 годов рождения. «Предварительная площадь пожара составляет 120 кв. м., огнем поврежден дом и надворные постройки», — отметили в МЧС. В тушении огня были задействованы 33 человека и 11 единиц техники. Только к 4 часам утра огонь удалось ликвидировать. После этого к пожарным присоеденились следователи. «Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы», — добавили в пресс-службе МЧС.