Анна Овчинникова рассказала, что, когда привезли первого пациента с коронавирусом, было волнительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководитель инфекционного отделения Городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге Анна Овчинникова рассказала о том, как специалисты медучреждения помогают зараженным коронавирусом. Своим опытом она поделилась на видео, которое имеется в распоряжении URA.RU.

По словам Овчинниковой, когда появились первые случаи заражения в Москве, медики больницы №40 начали проводить обучения персонала и консультироваться с коллегами из других регионов. «В день госпитализации первого пациента было волнительно. Нам сообщили, что везут пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Мы ожидали его в боксе в средствах индивидуальной защиты. Когда его завели, страх куда-то исчез», — сказала она.

Медик отметила, что страшно работать с пациентами, у которых коронавирус. «Мы отвечаем не только за себя, но и за своих близких. Но это не тот страх, который парализует. Это тот, который дисциплинирует», — подчеркнула Овчинникова.

Кроме того, Овчинникова рассказала о методах лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По ее словам, больница обладает необходимым техническим оснащением для борьбы с болезнью. Однако врач считает, что самое основное — правильно психологически настроить больного. «У пациента появляется страх из-за того, что он мог заразить своих близких, родных. Особенно могут паниковать, когда видят персонал в средствах индивидуальной защиты. А искусство врача состоит в том, чтобы расположить пациента к себе», — объяснила медик.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 5 апреля Свердловская область находится на седьмом месте среди регионов страны по общему числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. За все время было выявлено 40 инфицированных, среди которых 13 уже выздоровели. Летальных исходов не зафиксировано.