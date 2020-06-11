Россиянам рассказали, как увидеть коронавирус

Названные Александром Эдигером внешние признаки могут быть симптомами COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Внешние признаки коронавируса иногда выражаются в виде точечных кровоизлияний и покраснений на коже кистей рук и голеней. Об этом рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

По словам специалиста, у зараженных COVID-19 иногда появляется «кожная маска». «Среди них есть так называемая „кожная маска“, то есть это состояние, когда внешние признаки, которые являются зеркалом внутренних признаков, отражены на коже», — объяснил Эдигер в интервью телеканалу «Звезда».

У некоторых пациентов на теле появляются покраснения кожи кистей рук с нечеткими границами, отметил Эдигер. Он добавил, что в других случаях ступни зараженного могут стать синюшно-багровыми. Специалист пояснил, что подобные вещи характерны не только для коронавируса, но у зараженных встречается это достаточно часто. Эдигер подчеркнул, что коронавирус можно диагностировать только при помощи серьезных инструментальных обследований, в первую очередь — компьютерной томографии легких.

На данный момент в России зафиксировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что несмотря на поэтапный отказ от ограничений, введенных на время пандемии коронавируса, людям стоит продолжать соблюдать меры предосторожности, передает агентство Nation News.

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