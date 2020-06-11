В России более полумиллиона заразившихся коронавирусом

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что статистика низкой смертности в России от коронавирусной инфекции сложна для понимания. Одним из объяснений этому организация назвала быстрое выполнение большого числа тестов на COVID-19 после начала пандемии, пишет « Национальная служба новостей ». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о «манипуляциях» со статистикой по коронавирусу в России, уточняет радио Sputnik .

Всего в стране от вируса скончались 6532 россиянина, выздоровели 261 150 человек. На сегодняшний день проведено более 13,5 млн тестирований.

Новые пациенты с COVID-19 выявлены и в других уральских регионах — в Челябинской области (+115), в Тюменской области (+34), в Курганской области (+14), а также в ХМАО (+186), ЯНАО (+77) и в Пермском крае (+74).

«За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Москве (+1436), Московской области (+724) и Свердловской области (+312).

В России зафиксировано 8779 новых случаев заболевших коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране уже 502 436 инфицированных. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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