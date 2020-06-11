На юге России отменены спецпропуска

Жители Краснодарского края смогут передвигаться между городами региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Вениамин Кондратьев с 12 июня отменил «красные пропуска» в Краснодарском крае. Об этом глава региона заявил на заседании краевого оперштаба, передает РИА «Новости».

Жители Краснодарского края могут свободно перемещаться между муниципалитетами. Такое решение, по словам губернатора, поможет «рассредоточить» людей по региону. Жители начнут соблюдать социальную дистанцию, и это поможет уменьшить число заражений Covid-19. Кондратьев постановил, чтобы «с нуля часов завтрашнего дня красные пропуска уже перестали действовать».

Ограничения введены в Краснодарском крае с 31 марта. С середины мая власти поэтапно возвращают регион к обычной жизни. По данным оперативного штаба на 11 июня, в Краснодарском крае 4735 случаев заражения. Всего по России — 502 436 (8779 новых).

В регионе с 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, передает телеканал 360. По рекомендациям Роспотребнадзора, отдыхающих нужно расселять по одному. Также гости должны показывать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Отели и гостиницы Краснодарского края вместимостью до 50 номеров смогут возобновить прием отдыхающих 12 июня. Решение принято в связи с ростом числа приезжих, пишет «Национальная служба новостей».

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