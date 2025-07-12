ВСУ направили на Россию почти 200 беспилотников

ПВО РФ сбили почти 200 беспилотников и несколько ракет ВСУ
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Средствами ПВО уничтожены почти 200 БПЛА ВСУ
Средствами ПВО уничтожены почти 200 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были направлены со стороны Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в Минобороны РФ в telegram-канале. Все объекты уничтожены средствами противовоздушной обороны.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

В ночь на 12 июля ВСУ атаковали семь российских регионов 33 беспилотниками. В ряде областей, включая Тульскую и Пензенскую, был объявлен режим повышенной готовности. Карта ударов — в материале URA.RU.

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были направлены со стороны Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в Минобороны РФ в telegram-канале. Все объекты уничтожены средствами противовоздушной обороны. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. В ночь на 12 июля ВСУ атаковали семь российских регионов 33 беспилотниками. В ряде областей, включая Тульскую и Пензенскую, был объявлен режим повышенной готовности. Карта ударов — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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