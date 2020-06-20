Организаторы следили, чтобы в очередях соблюдалась дистанция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первое массовое мероприятие в Екатеринбурге, разрешенное в условиях пандемии коронавируса, собрало максимально возможное количество человек. Матч 23 тура футбольной Премьер-лиги «Урал»-«Рубин» посетили более трех тысяч болельщиков — около 10% от вместимости «Екатеринбург Арены», передает корреспондент URA.RU. На игру смогли попасть владельцы абонементов на матчи и билетов, купленных в марте до введения ограничений.

Болельщики начали подходить к стадиону примерно за час до игры — в это же время, около 15:00, открылись входные группы. Возле гейтов работники стадиона пытались не допустить скопления людей в очередях (удавалось не всегда), измеряли температуру и проверяли наличие перчаток и масок (это обязательное условие для входа на стадион). Те, у кого не было средств защиты с собой, получали их на входе.

Организаторы матча отказались от традиционной развлекательной программы и закрыли точки питания. Рассадка зрителей по местам проводилась по принципу соблюдения социальной дистанции: между небольшими группами по два-три человека обеспечили полутораметровое расстояние. Пустующие сектора завесили крупными баннерами, а кресла, на которые нельзя садиться — заклеили лентами.

Тех, кто решался снять маски или перчатки в чаше стадиона, волонтеры тут же предупреждали о штрафе (сумма не раскрывалась). «При повторном нарушении будем вынуждены вывести вас со стадиона», — деликатно говорили они.

Как писало URA.RU, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий проводить в регионе спортивные мероприятия с ограниченным количеством зрителей. Сам глава региона наблюдал за игрой из VIP-ложи (по слухам, в компании главы ТМК — одного из спонсоров «Урала» — Дмитрия Пумпянского). К слову, статусные гости мероприятия за редким исключением также проследовали требованиям организаторов события, согласившись сесть отдельно друг от друга.

На входе на стадион болельщики проходили температурный контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зрителей рассадили небольшими группами по три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На футбол смогли попасть только владельцы абонементов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU