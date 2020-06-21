Двое человек погибли, один госпитализирован Фото: Илья Московец © URA.RU

Взрыв в жилом доме в Киеве мог произойти в результате теракта. Данную версию ЧС рассматривает МВД Украины.

«Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве — взрыв газа или взрывное устройство», — передает заявление главы МВД Украины Арсена Авакова РИА «Новости». Заведено уголовное дело.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, под завалами могут находиться от двух до шести человек. Двое человек погибли, один человек госпитализирован. 21 человека эвакуировали. По словам главы города, их разместят во временном жилье.

В 10:00 в Киеве по улице Григоренко в жилом доме № 41 произошел взрыв, в результате которого были разрушены четвертый—восьмой этажи. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

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