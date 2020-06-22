Россияне будут отказываться от вкладов

Снижение ключевой ставки приведет к снижению ставок по вкладам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Снижение ключевой ставки приведет к падению ставок по банковским вкладам, поэтому россияне начнут отказываться от данного способа накоплений. Об этом заявил гендиректор компании «Юламенс», профессиональный инвестор Павел Шахин.

«Прежде всего, перестает быть интересным банковский вклад как инвестиционный инструмент. Ставки по вкладам пойдут вниз вслед за ставкой ЦБ и уже к середине осени могут опуститься до уровня 4,7-4,8% годовых. Вклад тем самым превращается просто в „копилку“, потому что доход с него будет практически уничтожать инфляция», — считает Шахин.

По словам инвестора, из-за снижения ключевой ставки начнет падать доход с облигаций. Кредиты, в свою очередь, не станут более доступными, так как банки будут закладывать в их стоимость риск, основанный на ухудшении финансового положения заемщиков, предупреждает эксперт.

На фоне снижения ключевой ставки, согласно прогнозу Шахина, вырастет спрос на высокодивидендные акции российских компаний. Инвесторы будут проявлять интерес не только к крупным предприятиям, но и к среднему и даже малому бизнесу, если доходы с их акций составят 5-7,5% годовых.

Центробанк впервые с 2015 года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5%, тем самым обновив исторический минимум, передает « Царьград ». О том, что снижение ключевой ставки приведет к снижению ставок по депозитам, ранее заявлял экономист Никита Масленников. По его мнению, это будет стимулировать россиян вкладывать свои деньги в другие инструменты финансового рынка, пишет агентство Nation News.

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