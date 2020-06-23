Наблюдателем на голосовании не могут быть члены избирательных комиссий с правом решающего голоса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Член участковой избирательной комиссии (УИК) № 1503 в Екатеринбурге Владислав Постников, который отказывался организовывать голосование, но хотел стать наблюдателем в опросе по поправкам в Конституцию, не включили в список контролеров. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Сегодня Мерзлякова сообщила, что проверку не прошел один из заявившихся наблюдателей. Фамилия не озвучена, но это дело ближайших суток. Юристы уже обращали внимание: Постников не сложил полномочия и продолжает являться членом УИК. А член УИК не может быть наблюдателем», — рассказал собеседник. В положении о назначении наблюдателей, утвержденный советом Общественной палаты РФ, говорится, что данную роль в голосовании не могут выполнять члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.

В беседе с URA.RU Постников отметил, что пытался зарегистрироваться через движение наблюдателей «Голос», но на данный момент ответа от них не получил.

Ранее URA.RU сообщало, что члены участковой избирательной комиссии № 1503 из-за опасений заболеть коронавирусом отказались работать во время голосования по внесению поправок в Конституцию. Среди них был и Постников. При этом он зарегистрировался наблюдателем на этих же выборах.