Избирком в Екатеринбурге поссорился из-за COVID-19 и голосования

Члены УИКа были недовольны отказом от обязательного тестирования на коронавирус перед голосованием Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Члены участковой избирательной комиссии (УИК) № 1503 в Екатеринбурге отказались организовывать голосование по поправкам в Конституцию России из-за опасений заболеть коронавирусом. Член УИК, координатор местного отделения «Открытой России» Владислав Постников в своих аккаунтах социальных сетей сообщил, что УИК в полном составе отказался от работы, тогда как в облизизбиркоме URA.RU сообщили о нескольких отказавшихся членах этого УИК.

«Екатеринбург вновь в чем-то стал первым. Первым городом в России, где участковая избирательная комиссия в полном составе отказалась участвовать в организации „общероссийского голосования“ по изменению Конституции. И оформила это официальным решением», — написал он. К посту он приложил протокол заседания, на котором было принято решение. Судя по документу, за отказ проголосовали 11 работников УИК из 12, один воздержался.

В облизбиркоме URA.RU опровергли информацию об отказе всех членов УИКа работать на голосовании. «Заявления о выходе из состава написали только 5 из 12 членов комиссии. Трое продолжают работу, еще четыре человека свое решение не обозначили. На данный момент УИК продолжает работать в правомочном составе», — объяснили в избирательной комиссии. Там уточнили, что что они предпринимают исчерпывающие меры санитарной безопасности как для сотрудников УИКов, так и для граждан.

Политолог Александр Белоусов в беседе с URA.RU отметил, что люди могут не работать на этих выборах, так как это их право. «Это совсем не политика, а просто забота о своем здоровье. Политика начинается когда из-за одного такого случая начинают говорить, что плебисцит проводить не нужно вообще. Но самое неприятное начнется не сейчас, а когда после 1 июля каждого, кто не дай Бог умрет от коронавируса, начнут записывать в жертвы голосования по Конституции как раз в рамках политической игры. Вот это будет тяжелый период», — уточнил он.

Фото: Владислав Постников, VK

Фото: Владислав Постников, VK