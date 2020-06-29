Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

План реконструкции Парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге будет изменен

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за выходные в обзоре URA.RU :

План реконструкции Парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге будет изменен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно