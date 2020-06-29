28 июня 2020
27 июня 2020

Главное в Свердловской области за 27—28 июня. Губернатор ослабил карантин, вице-мэр Тугулыма попался на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк 22 Партсъезда. Екатеринбург, парк имени XXII партсъезда, парк 22 партсъезда
План реконструкции Парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге будет изменен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за выходные в обзоре URA.RU:

Губернатор снял ряд ограничений

  • Губернатор области Евгений Куйвашев разрешил, начиная с 26 июня, работу библиотек, автошкол, крупных магазинов и спа-салонов.
  • Теперь спортивные клубы смогут выехать на базы для проведения учебно-тренировочных сборов, а дети посещать оздоровительные учреждения.
  • При всем этом обязательными остаются меры личной безопасности и соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора.

План реконструкции Парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге будет изменен

  • Администрация Екатеринбурга вновь изменит проект реконструкции парка XXII Партсъезда за Дворцом молодежи. Поводом для этого послужили многочисленные протесты местных жителей, которые не согласились с предложенным планом благоустройства парка. На сегодняшний день в мэрии рассматривается 14 предложений по изменениям в проект.

В отношении вице-мэра Тугулыма возбуждено уголовное дело

  • Заместитель главы Тугулымского городского округа Сергей Уткин, который уже находился под домашним арестом в связи с обвинением во взятке, стал фигурантом еще одного уголовного дела.
  • Его обвиняют в получении взятки в размере миллиона рублей от местного предпринимателя.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Происшествия Природа Политика Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...