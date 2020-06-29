План реконструкции Парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге будет изменен
Все самые интересные и важные новости Свердловской области за выходные в обзоре URA.RU:
Губернатор снял ряд ограничений
- Губернатор области Евгений Куйвашев разрешил, начиная с 26 июня, работу библиотек, автошкол, крупных магазинов и спа-салонов.
- Теперь спортивные клубы смогут выехать на базы для проведения учебно-тренировочных сборов, а дети посещать оздоровительные учреждения.
- При всем этом обязательными остаются меры личной безопасности и соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора.
План реконструкции Парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге будет изменен
- Администрация Екатеринбурга вновь изменит проект реконструкции парка XXII Партсъезда за Дворцом молодежи. Поводом для этого послужили многочисленные протесты местных жителей, которые не согласились с предложенным планом благоустройства парка. На сегодняшний день в мэрии рассматривается 14 предложений по изменениям в проект.
В отношении вице-мэра Тугулыма возбуждено уголовное дело
- Заместитель главы Тугулымского городского округа Сергей Уткин, который уже находился под домашним арестом в связи с обвинением во взятке, стал фигурантом еще одного уголовного дела.
- Его обвиняют в получении взятки в размере миллиона рублей от местного предпринимателя.
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