Фестиваль «Небесная ярмарка-2020» не состоится
Все самые интересные и важные новости Пермского края за выходные в обзоре URA.RU:
В Кунгуре отменен фестиваль «Небесная ярмарка»
- Организаторы отказались от проведения мероприятия в связи нестабильной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Ожидается, что в следующем году мероприятие непременно состоится.
- Изначально 19-й по счету фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» должен был пройти с 27 июня по 4 июля.
Прикамье ждет следующего этапа снятия ограничений
- Число заболевших в регионе регулярно снижается с 24 июня.
- За минувшие сутки зафиксировано 52 случая. Коэффициент распространения COVID-19 составил 0,79% (при норме 0,8%). Свободный «коечный фонд» — 52% (при норме 50%).
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