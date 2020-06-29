Фестиваль «Небесная ярмарка-2020» не состоится Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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В Кунгуре отменен фестиваль «Небесная ярмарка»

Организаторы отказались от проведения мероприятия в связи нестабильной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Ожидается, что в следующем году мероприятие непременно состоится.

Изначально 19-й по счету фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» должен был пройти с 27 июня по 4 июля.

Прикамье ждет следующего этапа снятия ограничений

Число заболевших в регионе регулярно снижается с 24 июня.

За минувшие сутки зафиксировано 52 случая. Коэффициент распространения COVID-19 составил 0,79% (при норме 0,8%). Свободный «коечный фонд» — 52% (при норме 50%).