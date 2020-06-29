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Главное в Пермском крае за 27—28 июня. Отменен фестиваль воздухоплавания, регион готов к смягчению карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Небесной ярмарки 2018. Кунгур , воздушные шары
Фестиваль «Небесная ярмарка-2020» не состоится Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Пермского края за выходные в обзоре URA.RU:

В Кунгуре отменен фестиваль «Небесная ярмарка»

  • Организаторы отказались от проведения мероприятия в связи нестабильной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Ожидается, что в следующем году мероприятие непременно состоится.
  • Изначально 19-й по счету фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» должен был пройти с 27 июня по 4 июля.

Прикамье ждет следующего этапа снятия ограничений

  • Число заболевших в регионе регулярно снижается с 24 июня.
  • За минувшие сутки зафиксировано 52 случая. Коэффициент распространения COVID-19 составил 0,79% (при норме 0,8%). Свободный «коечный фонд» — 52% (при норме 50%).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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