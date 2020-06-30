«Челябметрострой» больше не может платить зарплаты сотрудникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Челябинской области за 29 июня в обзоре URA.RU:

В регионе открылись кафе и рестораны

Губернатор Алексей Текслер 29 июня смягчил режим ограничений в Челябинской области.

Теперь в регионе при соблюдении эпидтребований могут открыться кафе, рестораны и летние веранды, фитнес-клубы и зоопарки. С 15 июля заработают кинотеатры.

Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.

Политические силы готовятся к выборам в Заксо

Списки КПРФ на выборах в региональное заксобрание возглавят секретарь обкома партии Игорь Егоров и предприниматель Константин Куркин.

Депутат Калининского райсовета Челябинска Арман Аракелян, баллотировавшийся на праймериз от «Единой России», перешел в стан коммунистов и будет избираться в Заречном округе.

Его коллега Дмитрий Ларин вышел из «Единой России» и выдвинулся в заксобрание Челябинской области от «Справедливой России».

У челябинского отделения партии «Яблоко» не получилось сдать документы на регистрацию своих кандидатов для участия в выборах.

Челябинские метростроители могут лишиться работы

В компании «Челябметрострой», которая поддерживала в безаварийном состоянии недостроенное метро, планировали из 177 штатных сотрудников сократить 172 человека.

На помощь увольняемым работникам пришло ООО «Спецподземстрой», где пообещали сохранить рабочие места и уровень зарплаты для некоторых специалистов.

Ситуация возникла из-за того, что в нынешнем году компания «Челябметрострой» проиграла конкурс на проведение работ по содержанию и ремонту долгостроя, тем самым лишилась денег на выплаты зарплат сотрудникам.