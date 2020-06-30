«Челябметрострой» больше не может платить зарплаты сотрудникам
Все самые интересные и важные новости Челябинской области за 29 июня в обзоре URA.RU:
В регионе открылись кафе и рестораны
- Губернатор Алексей Текслер 29 июня смягчил режим ограничений в Челябинской области.
- Теперь в регионе при соблюдении эпидтребований могут открыться кафе, рестораны и летние веранды, фитнес-клубы и зоопарки. С 15 июля заработают кинотеатры.
- Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.
Политические силы готовятся к выборам в Заксо
- Списки КПРФ на выборах в региональное заксобрание возглавят секретарь обкома партии Игорь Егоров и предприниматель Константин Куркин.
- Депутат Калининского райсовета Челябинска Арман Аракелян, баллотировавшийся на праймериз от «Единой России», перешел в стан коммунистов и будет избираться в Заречном округе.
- Его коллега Дмитрий Ларин вышел из «Единой России» и выдвинулся в заксобрание Челябинской области от «Справедливой России».
- У челябинского отделения партии «Яблоко» не получилось сдать документы на регистрацию своих кандидатов для участия в выборах.
Челябинские метростроители могут лишиться работы
- В компании «Челябметрострой», которая поддерживала в безаварийном состоянии недостроенное метро, планировали из 177 штатных сотрудников сократить 172 человека.
- На помощь увольняемым работникам пришло ООО «Спецподземстрой», где пообещали сохранить рабочие места и уровень зарплаты для некоторых специалистов.
- Ситуация возникла из-за того, что в нынешнем году компания «Челябметрострой» проиграла конкурс на проведение работ по содержанию и ремонту долгостроя, тем самым лишилась денег на выплаты зарплат сотрудникам.
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