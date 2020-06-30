29 июня 2020
28 июня 2020

Главное в Челябинской области за 29 июня. Метростроителям грозит сокращение, губернатор ослабил карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинское метро. Архивы разных лет. Челябинск, туннель, челябинское метро
«Челябметрострой» больше не может платить зарплаты сотрудникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Челябинской области за 29 июня в обзоре URA.RU:

В регионе открылись кафе и рестораны

  • Губернатор Алексей Текслер 29 июня смягчил режим ограничений в Челябинской области.
  • Теперь в регионе при соблюдении эпидтребований могут открыться кафе, рестораны и летние веранды, фитнес-клубы и зоопарки. С 15 июля заработают кинотеатры.
  • Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.

Политические силы готовятся к выборам в Заксо

  • Списки КПРФ на выборах в региональное заксобрание возглавят секретарь обкома партии Игорь Егоров и предприниматель Константин Куркин.
  • Депутат Калининского райсовета Челябинска Арман Аракелян, баллотировавшийся на праймериз от «Единой России», перешел в стан коммунистов и будет избираться в Заречном округе.
  • Его коллега Дмитрий Ларин вышел из «Единой России» и выдвинулся в заксобрание Челябинской области от «Справедливой России».
  • У челябинского отделения партии «Яблоко» не получилось сдать документы на регистрацию своих кандидатов для участия в выборах.

Челябинские метростроители могут лишиться работы

  • В компании «Челябметрострой», которая поддерживала в безаварийном состоянии недостроенное метро, планировали из 177 штатных сотрудников сократить 172 человека.
  • На помощь увольняемым работникам пришло ООО «Спецподземстрой», где пообещали сохранить рабочие места и уровень зарплаты для некоторых специалистов.
  • Ситуация возникла из-за того, что в нынешнем году компания «Челябметрострой» проиграла конкурс на проведение работ по содержанию и ремонту долгостроя, тем самым лишилась денег на выплаты зарплат сотрудникам.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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