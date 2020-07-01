В Тарко-Сале закрыты все медучреждения Фото: Александр Константинов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 30 июня в обзоре URA.RU:

Карантин в регионе снова продлен, но есть послабления

Власти Ямала продлили режим самоизоляции до 10 июля. Это решение приняли в оперштабе региона в связи с тревожной обстановкой — за сутки выявлено 248 новых случаев.

Прежние условия сохранились для ямальцев с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет. Они могут выходить из дома только в случае обращения за экстренной помощью.

Тем не менее, с 3 июля жителям ЯНАО разрешат сдавать нормативы ГТО, а школьникам приходить на ЕГЭ. При этом все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски.

В Новом Уренгое на этой неделе возобновят свою работу два детских сада.

В Тарко-Сале закрыты все медицинские учреждения

Центральная районная больница в Тарко-Сале прекратила все плановые приемы пациентов. Гражданам оказывается только экстренная и неотложная помощь.

Все поликлиники Тарко-Салинской ЦРБ (включая филиалы учреждения в поселениях района) также временно приостановили прием всех плановых пациентов и не проводят медосмотры.

Партии «За правду» и «Родина» не будут участвовать в выборах в заксо

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» отказалась выдвигать своих кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательно собрание ЯНАО. Политическое объединение, как и ожидалось, просто не успело открыть отделение на Ямале.

Кандидат от партии «Родина» Олег Ситников не будет выдвигаться в заксобрание. Руководство партии решило, что выдвижения кандидатов вообще не будет. Однако не исключается, что Олег Ситников будет баллотироваться как самовыдвиженец.