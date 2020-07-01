30 июня 2020
29 июня 2020

Главные новости в ЯНАО за 30 июня. На Ямале продлен карантин, две партии отказались от участия в выборах в заксо

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО. Пуровский район. Тарко-Сале., тарко-сале, администрация, табличка
В Тарко-Сале закрыты все медучреждения Фото: Александр Константинов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 30 июня в обзоре URA.RU:

Карантин в регионе снова продлен, но есть послабления

  • Власти Ямала продлили режим самоизоляции до 10 июля. Это решение приняли в оперштабе региона в связи с тревожной обстановкой — за сутки выявлено 248 новых случаев.
  • Прежние условия сохранились для ямальцев с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет. Они могут выходить из дома только в случае обращения за экстренной помощью.
  • Тем не менее, с 3 июля жителям ЯНАО разрешат сдавать нормативы ГТО, а школьникам приходить на ЕГЭ. При этом все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски.
  • В Новом Уренгое на этой неделе возобновят свою работу два детских сада.

В Тарко-Сале закрыты все медицинские учреждения

  • Центральная районная больница в Тарко-Сале прекратила все плановые приемы пациентов. Гражданам оказывается только экстренная и неотложная помощь.
  • Все поликлиники Тарко-Салинской ЦРБ (включая филиалы учреждения в поселениях района) также временно приостановили прием всех плановых пациентов и не проводят медосмотры.

Партии «За правду» и «Родина» не будут участвовать в выборах в заксо

  • Партия писателя Захара Прилепина «За правду» отказалась выдвигать своих кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательно собрание ЯНАО. Политическое объединение, как и ожидалось, просто не успело открыть отделение на Ямале.
  • Кандидат от партии «Родина» Олег Ситников не будет выдвигаться в заксобрание. Руководство партии решило, что выдвижения кандидатов вообще не будет. Однако не исключается, что Олег Ситников будет баллотироваться как самовыдвиженец.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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