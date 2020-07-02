В Екатеринбурге отправлен в психбольницу налетчик на банк

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Ранее «URA.RU» сообщало, что 18 октября 2019 года 37-летний житель Волгодонска Виталий Дикушин совершил вооруженный налет на екатеринбургский филиал банка « Открытие» на улице Малышева, 128 . Виталий Дикушин в маске с обрезом двуствольного ружья в руках ворвался в банк и открыл стрельбу по камерам наблюдения. Мужчины-клиенты, находившиеся в это время в зале, бросились на налетчика. Дикушин успел застрелить 53-летнего Олега Лебедева , после чего его скрутили, а позже передали полиции. В СКР возбуждено уголовное дело по статьям «убийство, сопряженное с разбоем» и «разбой». Налетчику грозит пожизненное заключение. В банке «Открытие» заявили, что окажут материальную помощь семье погибшего. Стало известно, что Дикушин совершил налет на банк, находясь в Екатеринбурге проездом — он возвращался домой с севера, где работал вахтовым методом.

«Зимой-весной обвиняемый прошел комиссионную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам на судебном заседании по продлению меры пресечения, прошедшем в закрытом режиме, принято решение направить его на лечение в психиатрический стационар», — соообщили в суде.

Налетчик на банк в Екатеринбурге, застреливший при этом клиента, отправлен на лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщили URA.RUв Кировском суде Екатеринбурга.

Дикушин напал на банк, возвращась с вахты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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