01 июля 2020

В Екатеринбурге отправлен в психбольницу налетчик на банк

© Служба новостей «URA.RU»
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Дикушин напал на банк, возвращась с вахты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Налетчик на банк в Екатеринбурге, застреливший при этом клиента, отправлен на лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщили URA.RUв Кировском суде Екатеринбурга.

«Зимой-весной обвиняемый прошел комиссионную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам на судебном заседании по продлению меры пресечения, прошедшем в закрытом режиме, принято решение направить его на лечение в психиатрический стационар», — соообщили в суде.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 18 октября 2019 года 37-летний житель Волгодонска Виталий Дикушин совершил вооруженный налет на екатеринбургский филиал банка «Открытие» на улице Малышева, 128. Виталий Дикушин в маске с обрезом двуствольного ружья в руках ворвался в банк и открыл стрельбу по камерам наблюдения. Мужчины-клиенты, находившиеся в это время в зале, бросились на налетчика. Дикушин успел застрелить 53-летнего Олега Лебедева, после чего его скрутили, а позже передали полиции. В СКР возбуждено уголовное дело по статьям «убийство, сопряженное с разбоем» и «разбой». Налетчику грозит пожизненное заключение. В банке «Открытие» заявили, что окажут материальную помощь семье погибшего. Стало известно, что Дикушин совершил налет на банк, находясь в Екатеринбурге проездом — он возвращался домой с севера, где работал вахтовым методом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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