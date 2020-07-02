01 июля 2020

В Екатеринбурге сменился начальник таможенной службы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления в 2019 году. Екатеринбург, чмора максим
Максим Чмора перешел на работу в центральный аппарат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генерал-лейтенант таможенной службы Максим Чмора покинул Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. По информации источника URA.RU, на место Чморы придёт человек из его же команды.

«Начальник Уральского таможенного управления перешел на службу в центральный аппарат ФТС России. Он возглавил одно из профильных подразделений службы — Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования», — говорится в сообщении.

До назначения нового руководителя первый заместитель начальника управления исполнять обязанности начальника будет Алексей Фролов. Максим Чмора занял пост начальника Уральского таможенного управления в октябре 2017 года.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...