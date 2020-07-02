В Екатеринбурге сменился начальник таможенной службы

Генерал-лейтенант таможенной службы Максим Чмора покинул Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. По информации источника URA.RU, на место Чморы придёт человек из его же команды.
«Начальник Уральского таможенного управления перешел на службу в центральный аппарат ФТС России. Он возглавил одно из профильных подразделений службы — Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования», — говорится в сообщении.
До назначения нового руководителя первый заместитель начальника управления исполнять обязанности начальника будет Алексей Фролов. Максим Чмора занял пост начальника Уральского таможенного управления в октябре 2017 года.
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