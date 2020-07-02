Кошки и норки получат вакцину от вируса, как самые восприимчивые к инфекции животные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 июля, — 204-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 113-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor, количество заболевших во всем мире достигло 10 846 572 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 56 110 заболевших. Излечиться от вируса за все время пандемии удалось 6 007 121 заболевшему (+ 133 084). Жертвами вируса стали 520 349 человек (+1 910). В лидерах по заболеваемости по-прежнему остаются США, где заразились уже 2 781 087 человек (+3 482). На втором месте — Бразилия с 1 456 969 заразившимися (+ 3 600). Замыкает тройку антирейтинга Россия с 661 426 заболевшими.

За прошедшие сутки количество заболевших в РФ составило 6760 человек, что превышает показатели за 1 июля на 194 человека. Таким образом вирус в стране вновь набирает обороты. Излечились от инфекции 430 054 россиянина (+5 879), жертвами эпидемии стали 8 708 человек (+147).

Когда изобретут лекарство от коронавируса

Российские ученые начали разработку вакцины от коронавируса для животных. Над препаратом работают специалисты Федерального центра охраны здоровья животных. По словам замдиректора центра, вакцина разрабатывается для восприимчивых к вирусу зверей— кошек и семейства куньих. В первую очередь, использовать препарат планируется на звероводческих фермах.

Россия начала поставлять препарат от коронавируса «Авифавир» в Белоруссию. Также ведутся переговоры о поставке препарата в Латинскую Америку, на Ближний Восток и в другие страны СНГ.

Американская РНК-вакцина от коронавируса успешно прошла первые фазы клинических испытаний . Опытным путем ученым удалось подтвердить, что препарат заставляет организм вырабатывать нужные антитела к вирусу.

Ситуация в России

Росавиация отказалась от первоначального плана открыть страну для международных авиаперелетов с 15 июля и продлила ограничения до августа. «До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказали в ведомстве.

В случае наступления второй волны коронавируса, прогнозируемой в начале-середине осени, для российских вузов разработали два варианта начала учебного года. В первом случае, обучение в высших учебных заведениях будет проводиться дистанционно. Во втором случае, начало учебного года будет перенесено. Сейчас Минобрнауки исходит из оптимистичного сценария с началом учебного года 1 сентября, однако в целях профилактики инфекции предлагает абитуриентам подавать документы онлайн в том числе в тех регионах, где удалось сдержать распространение вируса.

На президентские выплаты врачам и медицинскому персоналу , находящимся в непосредственном контакте с больными коронавирусом, правительство РФ выделит 7,5 миллиардов рублей. Общий же объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.

В трех регионах РФ начались исследования по выявлению популяционного иммунитета к коронавирусу. В исследованиях приняли участие 8168 жителей Санкт-Петербурга, Тюменской области и Хабаровского края. По словам экспертов, результаты говорят о выявлении подобного иммунитета у 15-20% испытуемых, тогда как для предотвращения подобных эпидемий в дальнейшем требуется, чтобы у 60-80% людей был иммунитет к вирусу.

Ситуация в мире

Схожее исследование по выявлению коллективного иммунитета провели и шведские ученые. В качестве испытуемых выступили все жители страны — Швеция, для этих целей, единственная из европейских стран не вводила строгий карантин. «Пока что данные говорят о том, что план сработал, так как иммунитет сформировался даже у людей с отрицательными тестами на антитела», — рассказали ученые.

Разрешение на распространение в странах Евросоюза первого препарата для лечения коронавируса может быть выдано уже до конца этой недели. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в странах ЕС продажу «Ремдесивира» — противовирусного препарата, ускоряющего выздоровление пациентов с COVID.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался полной победой над коронавирусом. Однако, по словам белорусского лидера, несмотря на победу, страна не снижает градус борьбы.

Прогнозы и мнения экспертов

Переболевших коронавирусом людей долгое время преследуют мышечные, неврологические и эмоциональные проблемы. В частности, многие пациенты жаловались на мышечную слабость и ночные кошмары. Об этом заявили опрошенные изданием «Газета.ru» российские врачи.