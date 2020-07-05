Пермский край все ближе к ослаблению карантина

В Пермском крае на 5 июля обнаружили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.
«В Пермском крае выявлено 53 новых случая заражения COVID-19», — отмечают в оперштабе. За сутки в регионе выздоровел один человек.
За время пандемии в Пермском крае выявлено 3964 случаев COVID-19. Выздоровели 2927 человек, 80 скончались.
Ранее сообщалось, что регион готов перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. В последние дни коэффициент распространения вируса колеблется вокруг единицы. Когда он достигнет 0,8, власти региона смогут приступить ко второму этапу послаблений.
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