На пляже в Екатеринбурге утонул мужчина

Мужчина утонул на диком пляже Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду утонул мужчина. Об этом в пятницу URA.RU сообщил очевидец.

«Сотрудники отдела полиции № 9 проверяют поступившую информацию об утонувшем», — дополнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU заявили, что на пруд выехали спасатели.

«Пока выехали спасатели без водолаза, будут обследовать прибрежную зону», — прокомментировали представители ведомства.