На пляже в Екатеринбурге утонул мужчина

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Мужчина утонул на диком пляже Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду утонул мужчина. Об этом в пятницу URA.RU сообщил очевидец.

«Сотрудники отдела полиции № 9 проверяют поступившую информацию об утонувшем», — дополнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU заявили, что на пруд выехали спасатели.

«Пока выехали спасатели без водолаза, будут обследовать прибрежную зону», — прокомментировали представители ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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