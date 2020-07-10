На пляже в Екатеринбурге утонул мужчина

Мужчина утонул на диком пляже
В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду утонул мужчина. Об этом в пятницу URA.RU сообщил очевидец.
«Сотрудники отдела полиции № 9 проверяют поступившую информацию об утонувшем», — дополнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU заявили, что на пруд выехали спасатели.
«Пока выехали спасатели без водолаза, будут обследовать прибрежную зону», — прокомментировали представители ведомства.
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