Семейный кодекс ждут поправки, российские туристы не смогут вылететь за рубеж, Россия и Белоруссия откроют границы, Чечня запретила въезд туристам, «Аэрофлот» делает «Победу» крупнейшей авиакомпанией в стране, у ингушского депутата прошли обыски, в Норильске снова произошла утечка, «Русал» требует сменить руководство «Норникеля», строители взяли заложников на предприятии «Газпрома». Все самые интересные и важные новости в России на 14 июля — в обзоре URA.RU:
В России хотят изменить семейные законы
- В Госдуму внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей родственникам с низкими доходами. Автором законопроекта стала сенатор, глава временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.
- Также члены верхней палаты парламента могут запретить людям, которые сменили пол, усыновлять детей. Этим же документом в стране прекратится практика заключения однополых браков.
- В Санкт-Петербурге, ХМАО и Удмуртии к юбилею совместной жизни можно получить больше 50 тысяч рублей. Об этом рассказал заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев. Он подчеркнул, что регионы сами смогут устанавливать размер выплат за крепкие семьи.
Открытие границ и снижение цен
- Эксперт Общественной палаты выразил мнение, что россияне не смогут вылететь за пределы страны, несмотря на то, что восемь стран открывают границы с Россией. Вопрос о возобновлении рейсов будут решать руководители Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора.
- Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились, что в ближайшие дни границы для передвижения между странами будут открыты. Жители обеих стран смогут воспользоваться авиа и железнодорожным транспортом для поездок через границу.
- Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение о временном запрете туристам въезжать на территорию Чечни. В самом начале пандемии, регион стал первым, где на две недели было запрещено пересекать границу, за исключением перевозки необходимых грузов.
- Лоукостер «Победа» будет обслуживать рейсы «Аэрофлота» на многих популярных маршрутах. По мнению гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, этот шаг позволит снизить цены на билеты в эконом-классе на 30%. Передача рейсов «Победе», которая является дочерней компанией «Аэрофлота», один из пунктов, который позволит лоукостеру стать крупнейшей авиакомпанией в стране.
Некоторым категориям россиян повысят пенсии
- На увеличение накопительных пенсий и отчислений по программе софинансирования с 1 августа смогут рассчитывать три категории россиян. Для работающих пенсионеров прибавка к пенсии составит 271 рубль. Накопительные пенсии россиян в августе увеличатся на 9,13%. Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений выплаты повысят на 7,99%.
Сергея Фургала предложили сделать главой Дальнего Востока
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал освободить Сергея Фургала и сделать его главой Дальнего Востока. По мнению Жириновского, пока Фургал не будет свободен, протесты в Хабаровском крае не завершатся.
- Сам чиновник, к слову, рассказал членам ОНК об условиях содержания в СИЗО. Говорил об аллергии на руках, неработающем телевизоре и о том, что еще не получал передачи от родственников.
У депутата Народного собрания Ингушетии прошли обыски
- Следственный комитет России провел обыски у депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, которого подозревают в хищении 17 млн рублей из Фонда соцстрахования республики.
- При обысках в особняке у парламентария в селе Сурхахи нашли 20 автомобилей, 219 антикварных часов, сотни старинных и ценных книг.
В Норильске произошла новая утечка опасной жидкости
- На Надеждинском металлургическом заводе в Норильске, который принадлежит «Норникелю», вновь произошла утечка опасных веществ. По информации источника, на предприятии разлилась вода, с остатками оксида железа. Специалисты Роспотребнадзора уже выехали на место аварии и взяли пробы грунта.
- Представители компании «РУСАЛ» подготовили заявление, в котором предлагается сменить руководство «Норникеля», а головной офис самой компании перенести в Норильск. Это решение было принято в связи с чередой экологических аварий на объектах «Норникеля».
На предприятии «Газпрома» рабочие взяли заложников
- На газоперерабатывающем заводе «Газпрома» в городе Свободный в Амурской области, строители взяли заложников с требованием погасить перед ними долги по зарплате.
- В понедельник, 13 июля, рабочие, строящие ГПЗ, разгромили офис турецкой компании, которая является подрядчиком «Газпрома».
- В Свободный направлены бойцы Росгвардии из Благовещенска, однако пресс-служба Амурского завода не подтверждает факт захвата заложников.
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