15 июля 2020
14 июля 2020

В пермском вузе, объявившем о закрытии, начались увольнения

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое преподавателей уже уволены из чайковского вуза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чайковском технологическом институте (филиал ИжГТУ им. Калашникова), который будет ликвидирован, начали увольнять преподавателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ижевского государственного технического университета.

«Двое преподавателей уволились из вуза по соглашению сторон, двое проводят практику у студентов, остальные находятся в отпусках», — пояснили в ИжГТУ, не уточнив общую численность преподавательского состава ЧТИ. На сайте вуза указано, что в научно-педагогический состав входят 14 человек.

В начале июля в URA.RU с помощью проекта «Настучи на работодателя» обратились сотрудники Чайковского технологического института. Они рассказали, что филиал хотят ликвидировать, не предупредив об этом студентов. Спустя несколько дней в головном вузе подтвердили намерения ликвидировать ЧТИ.

Студентам предложено перевестись в головной вуз, либо Сарапульский и Воткинский филиалы ИжГТУ. Форма и сроки обучения, а также условия договоров об обучении останутся прежними. В ИжГТУ подчеркнули, что перевод осуществляется только при отсутствии финансовой задолженности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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