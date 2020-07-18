В московском отеле найдена мертвой известная блогер-сексолог

Девушка могла умереть от передозировки Фото: Instagram-аккаунт Анны Амбарцумян

В отеле в центре Москвы найдена мертвой блогер Анна Амбарцумян, которая называла себя сексологом и психотерапевтом-экстрасенсом. Рядом с телом девушки была обнаружена упаковка лекарственных средств.

«При осмотре места происшествия не было обнаружено криминальных следов смерти», — сообщает LIFE со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы. Рядом с телом Амбарцумян, по данным издания, лежала коробка с лекарствами. Уточняется, что номер был закрыт изнутри.

Причина смерти устанавливается. По предварительным данным, девушка могла скончаться от передозировки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Анна Амбарцумян участвовала в различных телевизионных ток-шоу в качестве эксперта-сексолога. Девушка также вела блог в Instagram, на который были подписаны 367 тысяч человек. Она также считала, что обладает экстрасенсорными способностями.

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