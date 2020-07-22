Премьер-министр России Михаил Мишустин пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. Он рассказал, что лишился гаража и не смог его вернуть, так как на его месте уже «что-то построили».
«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, и его, к сожалению, мы не смогли удержать», — заявил Мишустин. Так он ответил на вопрос одного из депутатов, касающийся закона о гаражной амнистии после выступления с отчетом в Госдуме.
По словам председателя российского правительства, если человек лишился гаража, нужно сделать все, чтобы его вернуть. Однако Мишустин ответил, что в его случае это невозможно, так как на его месте «уже что-то построили».
В феврале в правительство России на рассмотрение внесли законопроект о гаражной амнистии. Новый документ позволит узаконить права граждан на гаражи и земельные участки, на которых находятся эти постройки. Отмечается, что новая амнистия коснется 4,5 миллиона граждан, пишет «