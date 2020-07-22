Мишустин рассказал, как у него отняли гараж. «Мне его не вернут, там уже что-то построили»

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин лишился гаража из-за отсутствия закона о гаражной амнистии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. Он рассказал, что лишился гаража и не смог его вернуть, так как на его месте уже «что-то построили».

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, и его, к сожалению, мы не смогли удержать», — заявил Мишустин. Так он ответил на вопрос одного из депутатов, касающийся закона о гаражной амнистии после выступления с отчетом в Госдуме.

По словам председателя российского правительства, если человек лишился гаража, нужно сделать все, чтобы его вернуть. Однако Мишустин ответил, что в его случае это невозможно, так как на его месте «уже что-то построили».

В феврале в правительство России на рассмотрение внесли законопроект о гаражной амнистии. Новый документ позволит узаконить права граждан на гаражи и земельные участки, на которых находятся эти постройки. Отмечается, что новая амнистия коснется 4,5 миллиона граждан, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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