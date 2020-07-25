24 июля 2020

Советский олимпийский чемпион погиб в лесу под Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, цветы
Поисковые отряды искали чемпиона почти три дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Погиб советский олимпийский чемпион, борец и спортивный журналист Александр Иваницкий. Его тело после почти трех дней поисков обнаружили в лесу под Москвой.

«Пропавший борец и спортивный журналист Иваницкий найден мертвым в Подмосковье», — цитирует ТАСС волонтеров отряда «Лиза Алерт», которые участвовали в поиске. Правоохранители уточнили, что спортсмен утонул. Сын чемпиона ранее рассказал, что Иваницкий ушел в лес за грибами. Позже его корзинку прибило к берегу лесной реки. Спортсмену было 82 года.

Александр Иваницкий завоевал титул олимпийского чемпиона по вольной борьбе в 1964 году. После ухода из спорта Иваницкий возглавил главную редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР.

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Происшествия Спорт

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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