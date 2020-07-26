Свердловская область держится в лидерах по заболеваемости коронавирусом. Екатеринбуржцы рискуют остаться без праздника Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

День города в Екатеринбурге может пройти в онлайн формате. 15 августа городу исполнится 297 лет. Без праздника горожане рискуют остаться из-за пандемии. Число заболевших в Свердловской области не снижается с начала лета, и есть риск, что в регионе развивается московский сценарий течения эпидемии. Рассчитывать ли екатеринбуржцам на широкие гуляния — узнаем в стриме на youtube-канале URA.RU 27 июля в 12:00 (время местное).

Гостем стрима станет начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. Также ожидаем известных жителей Екатеринбурга, которые выскажутся о проведении массовых мероприятий в пандемию. В эфире: свердловский гонщик Сергей Карякин, глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии Антон Гиренко-Коцуба, главный режиссер камерного музыкального театра «Живой театр» Сергей Пантыкин, владелица ресторана «Бюро Находок» Ирина Орехова.

Коронавирус пришел в Свердловскую область в середине марта. К 1 июня прирост заболеваемости в день достиг 250 новых случаев. К середине месяца показатель опустился до 181 случая, но вместе с началом голосования по поправкам к Конституции стала расти и заболеваемость. Власти обвинили в этом горожан — тех, кто ездит на пляжи в жару и пренебрегает ношением масок. Всего за время пандемии в регионе заболели более 19 тысяч человек, 231 пациент погиб. Официально карантин продлен до 27 июля.

При этом до разговоров о Дне города ничего не мешало в Екатеринбурге по разным поводам запускать салют, который собирал на улицах толпы людей. Световое шоу состоялось в честь Дня Победы 9 мая, после Парада победы 24 июня и 3 июля в честь присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошли сразу два крестных хода в честь 102-й годовщины расстрела царской семьи. Главный, численностью до 10 тысяч человек, от Храма на Крови возглавил митрополит Кирилл.