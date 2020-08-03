Зоозащитник Карен Даллакян (справа) выпустил видеоролик с критикой губернатора Алексея Текслера (слева), но позже удалил его
Глава Челябинска проинспектирует все районы города — зоозащитник раскритиковал губернатора — подсчитан ущерб от урагана — родильное отделение закрыто из-за коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:
Глава Челябинска проинспектирует районы города
- Мэр Челябинска Наталья Котова 3 августа, выйдя из отпуска, возобновила инспекционные поездки по районам. На этой неделе она посетит семь районов. Отмечается, что в поездке мэр будет без СМИ, своих заместителей и пресс-службы.
Зоозащитник выступил против губернатора
- Зоозащитник и кандидат в депутаты законодательного собрания от партии «Зеленая альтернатива» Карен Даллакян раскритиковал губернатора Алексея Текслера из-за квот на добычу рыси в регионе. Даллакян записал видеоролик с обращением, где потребовал отменить квоты.
- Позже ролик с видеообращением Даллакяна был удален с youtube-канала и из соцсетей. Политологи считают, что это элементы предвыборной борьбы, так как Текслер возглавляет списки «Единой России» на выборах в ЗС.
В Челябинске из-за коронавируса закрыли роддом
- В Челябинске родильный дом в горбольнице №6 закрыли на дезинфекцию из-за того, что у нескольких рожениц был обнаружен коронавирус. Больных женщин выписали, прием новых пациенток приостановлен.
Власти подсчитали убытки от урагана
- В Челябинске ураган, который прошел 31 июля, повалил 260 деревьев, повредил 12 автомобилей, газопровод, десятки домов и несколько социальных объектов. Кроме того, травмы получили два человека.
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