Зоозащитник Карен Даллакян (справа) выпустил видеоролик с критикой губернатора Алексея Текслера (слева), но позже удалил его Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска проинспектирует все районы города — зоозащитник раскритиковал губернатора — подсчитан ущерб от урагана — родильное отделение закрыто из-за коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Глава Челябинска проинспектирует районы города

Мэр Челябинска Наталья Котова 3 августа, выйдя из отпуска, возобновила инспекционные поездки по районам. На этой неделе она посетит семь районов. Отмечается, что в поездке мэр будет без СМИ, своих заместителей и пресс-службы.

Зоозащитник выступил против губернатора

Зоозащитник и кандидат в депутаты законодательного собрания от партии «Зеленая альтернатива» Карен Даллакян раскритиковал губернатора Алексея Текслера из-за квот на добычу рыси в регионе. Даллакян записал видеоролик с обращением, где потребовал отменить квоты.

Позже ролик с видеообращением Даллакяна был удален с youtube-канала и из соцсетей. Политологи считают, что это элементы предвыборной борьбы, так как Текслер возглавляет списки «Единой России» на выборах в ЗС.

В Челябинске из-за коронавируса закрыли роддом

В Челябинске родильный дом в горбольнице №6 закрыли на дезинфекцию из-за того, что у нескольких рожениц был обнаружен коронавирус. Больных женщин выписали, прием новых пациенток приостановлен.

Власти подсчитали убытки от урагана

В Челябинске ураган, который прошел 31 июля, повалил 260 деревьев, повредил 12 автомобилей, газопровод, десятки домов и несколько социальных объектов. Кроме того, травмы получили два человека.