03 августа 2020
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Самое актуальное в Челябинской области на 4 августа. Власти посчитали ущерб от урагана, мэр Челябинска тайно объедет все районы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Челябинск, зоопарк, даллакян карен, текслер алексей, приют животных
Зоозащитник Карен Даллакян (справа) выпустил видеоролик с критикой губернатора Алексея Текслера (слева), но позже удалил его Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска проинспектирует все районы города — зоозащитник раскритиковал губернатора — подсчитан ущерб от урагана — родильное отделение закрыто из-за коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Глава Челябинска проинспектирует районы города

Зоозащитник выступил против губернатора

В Челябинске из-за коронавируса закрыли роддом

Власти подсчитали убытки от урагана

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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