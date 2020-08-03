Алексей Текслер дал понять, что его не надо встречать с особыми почестями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей регион не встречать его хлебом с солью, когда он объезжает территории. Эту просьбу он озвучил 4 августа, во время поездки в Каслинский район, передает корреспондент URA.RU.

С караваем Текслера ждали в селе Тюбук. Губернатор отнесся к русской традиции с уважением и отломил кусочек хлеба. «Только давайте больше без караваев, а поговорим о реальных проблемах», — отметил он.

«Еще со времен, когда областью руководил Михаил Юревич, отказались от того, чтобы встречать главу региона с хлебом с солью во время визитов главы региона, — рассказал URA.RU источник в резиденции губернатора. — Раньше о таком предупреждала служба протокола. Потом уже по умолчанию стало, что губернатор не гость, которого надо встречать с особыми почестями, а глава региона, совершающий рабочую поездку. Об этом в Каслях видимо забыли».

Жители Тюбука засыпали Текслера жалобами. Говорили о том, что в районе не хватает медиков, о нехватке рабочих мест, просили решить вопрос со строительством газопровода. Губернатор во время встречи с главой Каслинского района Игорем Колышевым поставил вопрос о газоснабжении Тюбука и строительстве пешеходного перехода в поселке Маук. Текслер также потребовал оборудовать пляжи на местных озерах. На эти озера приезжает много туристов, в том числе из Екатеринбурга. Губернатор также посетил несколько социальных объектов района.

До конца дня Текслер побывает в Озерск. Серию поездок глава региона начал после того, как вернулся из отпуска и начал избирательную кампанию. Текслер участвует в выборах в заксобрание региона, возглавив списки «Единой России». 5 августа губернатор отправится в Нязепетровский район.

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Жители в присутствии главы Игоря Колышева (слева) засыпали жалобами Алексея Текслера (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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