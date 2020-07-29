Челябинский губернатор начинает выборную кампанию

Алексей Текслер начинает свою выборную кампанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер начинает кампанию по выборам в законодательное собрание региона. После выхода из отпуска он совершит серию поездок по городам и районам области. Об этом Текслер написал 30 июля в своем Instagram, обозначив основной лозунг партии «Единая Россия», списки которых он возглавил.

«На следующей неделе начинаю большую инспекцию наших муниципалитетов. Пандемия коронавируса и режим повышенной готовности затронули все города и районы. Но ничто не могло изменить наши планы, повлиять на важные для людей проекты. А такие у нас есть в каждой территории, — пишет Текслер. — Во время инспекции хочу поговорить с простыми людьми. Проверить, как власти выполнили поручения, которые мы с вами формулировали вместе на наших встречах».

Губернатор написал, что ждет предложений от жителей. «Куда нужно обязательно заехать? На что обратить особое внимание? Считаю, что за эту большую инспекцию мы способны сделать многое. В конце концов, кто, если не мы?», — утверждает глава региона.

«Кто, если не мы?», — это будет лозунг «ЕР» на выборах. Такие слова появятся на баннерах и листовках, с изображением губернатора, сообщил URA.RU источник в «ЕР». Первую поездку после отпуска Текслер совершит в Озерск и Каслинский район.

На выборы в ЗСО жители Челябинской области должны выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам. Голосование будет идти три дня — с 11 по 13 сентября. Такое решение принял ЦИК РФ. По партийным спискам к выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».