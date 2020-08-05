05 августа 2020
04 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 6 августа. Региону выделили деньги из бюджета, загорелся скандальный полигон

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуховский полигон. Курган , дым, тбо, шуховский полигон
На Шуховском полигоне ТБО вновь загорелся мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Область получила деньги из федерального бюджета — замгубернатора может лишить финансирования одно из сел — районный праздник в Кургане не состоится — на Шуховском полигоне опять загорелся мусор. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Курганская область получила федеральные деньги

Вице-губернатор раскритиковал благоустройство в курганском селе

Власти объяснили рост числа безработных в области

Традиционный праздник отменен в Кургане

Под Курганом загорелся мусор на полигоне ТБО

В регионе на три месяца перекроют мост

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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