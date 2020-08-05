На Шуховском полигоне ТБО вновь загорелся мусор
Область получила деньги из федерального бюджета — замгубернатора может лишить финансирования одно из сел — районный праздник в Кургане не состоится — на Шуховском полигоне опять загорелся мусор. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:
Курганская область получила федеральные деньги
- Из федерального бюджета региону выделили 858 миллионов рублей для стабилизации финансовой ситуации. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба областного правительства.
Вице-губернатор раскритиковал благоустройство в курганском селе
- Работы по ремонту детского сада и благоустройству территорий в селе Альменево подверглись критике заместителя губернатора Анатолия Воробьева. Местным властям он пригрозил лишением финансирования в случае, если они не наведут порядок.
Власти объяснили рост числа безработных в области
- Увеличение количества безработных в Курганской области связано с введением карантинных мер и увеличением размера пособия по безработице. Об этом URA.RU рассказал начальник управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.
Традиционный праздник отменен в Кургане
- В Кургане не состоится День Заозерного, который проводится с 2016 года. Организаторы отмечают, что праздник проведут в альтернативном формате — потратят деньги на благоустройство района, вместо развлечений.
Под Курганом загорелся мусор на полигоне ТБО
- На скандальном курганском Шуховском полигоне ТБО вновь загорелся мусор. По словам источников, от дыма Курган пока спасает лишь то, что ветер дует в другую сторону.
В регионе на три месяца перекроют мост
- В Курганской области с 20 августа до 10 декабря перекроют мост на участке дороги «Иртыш» — Белоярское. Об этом сообщили представители областного управления ГИБДД. Перекрытие связано с ремонтными работами.
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