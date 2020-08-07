Владимир Жириновский не видит себя в политике и мечтает о более размеренной жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожалел о своей карьере и заявил, что если бы у него была возможность вернуться назад, он бы родился в другом городе и никогда не связал бы свою жизнь с политикой. Об этом депутат рассказал в интервью RT.

«Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь», — цитирует RT Жириновского. По словам политика, если бы у него был выбор, он родился бы в Саратове и никогда бы не поступил в Институт стран Азии и Африки, положившим начало его карьеры в политике.

Жириновский заявил, что именно политика не позволила ему завести хорошую семью и построить дружеские отношения. За годы жизни у него «не было яркой любви», а все близкие когда-то люди, включая родных, завидуют его высокому положению, поэтому общение с ними сведено до минимума.

В политику, по словам Жириновского, он попал случайно во время перестройки. Во время выступлений на московском Арбате молодого активиста заметил композитор Владимир Богачев и предложил ему возглавить создающуюся партию.

Политик уже запланировал свои будущие похороны. Он будет настаивать на погребении на Красной площади справа от Леонида Брежнева, чтобы показать свою принадлежность к более правым взглядам, чем у бывшего советского лидера. А слева от Брежнева, по мнению Жириновского, должен лежать лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

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