Джигурда назвал Крым украинским

Актер и шоумен Никита Джигурда высказался о принадлежности Крыма. По его мнению, с юридической точки зрения полуостров принадлежит Украине. С таким заявлением он выступил в эфире youtube-канала «Vласть vs Vлащенко»
«Юридически Крым — украинский, фактически — российский», — приводит цитату Джигурды РИА «Новости». Шоумен добавил, что ему неоднократно предлагали публично заявлять о принадлежности Крыма России, взамен обещая успех в шоу-бизнесе.
Джигурда также отметил, что ему предлагали российское гражданство взамен украинского. Однако он отмечает, что гордится украинским паспортом. При этом в 2018 году Никита Джигурда планировал принять участие в выборах мэра Москвы и заявлял СМИ, что имеет паспорт гражданина РФ.
Ранее Никита Джигурда рассуждал о деньгах, которых бы ему хватало для жизни. По словам актера, ему хватило бы 30 тысяч рублей в месяц, передает телеканал 360.
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