07 августа 2020

Джигурда назвал Крым украинским

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Никита Джигурда. Екатеринбург , джигурда никита
Крым принадлежит России, однако юридически является частью Украины, считает Никита Джигурда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Актер и шоумен Никита Джигурда высказался о принадлежности Крыма. По его мнению, с юридической точки зрения полуостров принадлежит Украине. С таким заявлением он выступил в эфире youtube-канала «Vласть vs Vлащенко»

«Юридически Крым — украинский, фактически — российский», — приводит цитату Джигурды РИА «Новости». Шоумен добавил, что ему неоднократно предлагали публично заявлять о принадлежности Крыма России, взамен обещая успех в шоу-бизнесе.

Джигурда также отметил, что ему предлагали российское гражданство взамен украинского. Однако он отмечает, что гордится украинским паспортом. При этом в 2018 году Никита Джигурда планировал принять участие в выборах мэра Москвы и заявлял СМИ, что имеет паспорт гражданина РФ.

Ранее Никита Джигурда рассуждал о деньгах, которых бы ему хватало для жизни. По словам актера, ему хватило бы 30 тысяч рублей в месяц, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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