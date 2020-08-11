Минздрав РФ раскрыл главные причины детской инвалидности

Большая часть детей становятся инвалидами из-за психических расстройств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России выросло число детей-инвалидов. В Министерстве здравоохранения РФ связали рост с более глубокой диагностикой заболеваний и рассказали, какие болезни чаще всего приводят к инвалидности детей.

«В основном дети становятся инвалидами из-за психических расстройств и расстройств поведения», — приводит данные Минздрава издание News.ru . В 2019 году в поликлиниках числилось 165,5 тысячи детей с такими болезнями. На втором месте по количеству инвалидностей оказались дети с заболеваниями нервной системы, в России таких 146,1 тысячи. Намного меньше, 96,9 тысячи детей, рождаются с нарушениями в хромосомах, деформациями и аномалиями.

Также у многих маленьких россиян врачи находят расстройства питания, нарушение обмена веществ и болезни эндокринной системы. Из-за этого инвалидами стали 50,9 тысячи детей. Еще 31,2 тысячи детей-инвалидов имеют болезни уха и сосцевидного отростка. Самое меньшее число инвалидов среди тех, у кого находят болезни кожи и подкожной клетчатки, таких 2,2 тысячи, сообщают в Минздраве.

По данным на 2019 год, в России 605 тысяч детей с инвалидностью. Это на 65 тысяч человек больше, чем в 2015 году. Однако врач-педиатр Евгений Тимаков уверен, что рост числа детей-инвалидов связан с улучшением качества медицины. Эксперт объяснил, что теперь детей просто лучше обследуют, а новое оборудование в больницах помогает точнее выявлять болезни.

17 июля выяснилось, что в России хотят изменить процедуру признания инвалидности. Минтруд собирается сделать ее проще.

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