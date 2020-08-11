11 августа 2020
10 августа 2020

Кандидаты в пермские губернаторы заявят о себе в кафе с шаурмой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, бомж, общепит, бедность, бедняк, шаурма, shaurma №1
Агитацию разрешено вести в кафе и столовых Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидатам в губернаторы Пермского края разрешили агитировать за себя в столовых и кафе с шаурмой. Администрация Перми определила перечень мест в городе, где можно вести предвыборную агитацию с использованием печатных материалов. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков при проведении досрочных выборов губернатора Пермского края», — сказано в документе.

Всего в перечне значится более 260 мест, где претенденты на губернаторское кресло смогут заявить о себе. Среди прочего в нем указаны столовая по ул. Советской, 52, торговый павильон «SHAURMA № 1» по ул. Народовольческой, 3, кафе «Шаверма» по ул. Солдатова, 26.

Кроме того, агитацию разрешено размещать на остановках общественного транспорта, фасадах жилых домов, подземных пешеходных переходах, торговых киосках и в магазинах. Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них примут участие четыре кандидата: Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», а также действующий врио главы региона, самовыдвиженец Дмитрий Махонин.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...