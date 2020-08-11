В городах Белоруссии силовики начали задерживать и разгонять участников массовых протестов. Об этом сообщают СМИ и очевидцы происходящего. По их словам, защищаться от правоохранителей приходится даже журналистам.
Так, в разных районах Минска силовики начали разгонять и задерживать протестующих и обычных граждан. По данным портала Tut.by, возле рынка «Раковский Кирмаш» на западе столицы стоят несколько микроавтобусов, из которых выходили силовики и силой задерживали людей.
«На улице Притыцкого, недалеко от метро „Спортивная“, началось строительство баррикад — люди вынесли на дорогу шесть мусорных баков. На улице Пушкинской начались задержания случайных прохожих», — сообщает телеканал 360. Кроме того, задержания проводятся около гостиницы «Юбилейная».
Как сообщает РИА «Новости», в Серебрянке на юго-востоке Минска ОМОН с тараном штурмует подъезды жилых домов, в которых могут скрываться протестующие, а на юго-западе столицы силовики уже открыли огонь резиновыми пулями. Возле гостиницы «Орбита» солдаты внутренних войск напали на корреспондентов «Нашей Нивы» и Associated Press. По данным телеканала, у них забрали флэшку и пытались разбить камеру. Аналогичная ситуация сложилась и в центре города Гродно, где уже задержали четверых журналистов, одного избили.
На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и жесткие столкновения с милицией.
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