Бывшего соратника министра Решетникова наказали в Перми

Бывший вице-премьер правительства Прикамья Михаил Сюткин привлечен к административной ответственности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшего первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина привлекли к административной ответственности за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов. В системе ГАС «Правосудие» сказано, что член команды министра экономического развития РФ (экс-губернатора Прикамья) Максима Решетникова пытается обжаловать данное решение и подал апелляцию.

«Привлекаемое лицо: Сюткин Михаил Валерьевич, ранее занимавший должность первого зампредседателя Правительства — министра строительства и архитектуры Пермского края», — сказано в картотеке суда. Сообщается, что в суд документы поступили 29 июля и сейчас суд истребовал материалы дела. Связаться с Сюткиным не представилось возможным — его телефон отключен.

Сюткина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 15.15.3 КоАП РФ (Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Вид наказания в картотеке не отражен, но санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию должностного лица на срок от одного до двух лет.

В конце апреля этого года Сюткин, курировавший в краевом правительстве инфраструктурный блок, досрочно покинул пост и уехал в Москву. Перед этим в его кабинете работали оперативники, которые расследовали хищение средств на строительство зоопарка в Перми. Возможным местом работы экс-чиновника регионального правительства называлось министерство экономики РФ, которое возглавляет Решетников.