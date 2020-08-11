Из-за пандемии бюджет не получил более 10 миллиардов рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В бюджет Свердловской области за 7 месяцев 2020 года поступило на 12,9 млрд. рублей (9,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления налоговых и неналоговых доходов, по данным на 1 августа, составили 119,6 млрд рублей, сообщили URA.RU в минфине региона.

Темпы снижения доходов растут. За июль доходы региона снизились на 2.4 млрд, в то время как за предыдущие 6 месяцев регион потерял в доходах 10,5 млрд рублей, то есть каждый месяц собирал в среднем на 1,75 млрд. меньше, чем год назад в это же время.

В условиях снижения доходов в первоочередном порядке финансируются направления деятельности, связанные с профилактикой и устранением последствий пандемии, а также мер поддержки наиболее пострадавших субъектов предпринимательской деятельности, подчеркнула врио главы минфина Свердловской области Светлана Климук. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено более 11 млрд рублей.

Ранее Свердловская область вошла в список регионов, которым федеральный центр выделил средства для компенсации снижения доходов. Первый транш в мае составил 5,1 млрд. рублей, второй в июле — 4,8 млрд.