29 июля 2020

Москва заметила, как беднеет Свердловская область. Региону перечислили миллиарды рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, деньги, воздушный шарик, школьный бюджет, траты
Регион получил с начала года 9.9 миллиардов рублей дотаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область получит из федерального бюджета 4,8 миллиарда рублей, чтобы компенсировать снижение доходов регионального бюджета, сообщили URA.RU в региональном минфине. Средства поступят в регион в виде дотаций, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

«В условиях ухудшения макроэкономических параметров и, как следствие, снижения бюджетных доходов, остро стоит вопрос сбалансированности областного бюджета. Сегодня доходы областного бюджета, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились более чем на 14 миллиардов рублей», — заявила замгубернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Всего Мишустин распределил 100 миллиардов рублей, которые получили из резервного фонда 69 российских регионов.

Это уже второй транш из федерального бюджета для компенсации снижения доходов региона: в мае Свердловская область аналогичным образом получила 5,1 миллиарда рублей.

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Экономика Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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