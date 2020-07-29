Свердловская область получит из федерального бюджета 4,8 миллиарда рублей, чтобы компенсировать снижение доходов регионального бюджета, сообщили URA.RU в региональном минфине. Средства поступят в регион в виде дотаций, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
«В условиях ухудшения макроэкономических параметров и, как следствие, снижения бюджетных доходов, остро стоит вопрос сбалансированности областного бюджета. Сегодня доходы областного бюджета, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились более чем на 14 миллиардов рублей», — заявила замгубернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Всего Мишустин распределил 100 миллиардов рублей, которые получили из резервного фонда 69 российских регионов.
Это уже второй транш из федерального бюджета для компенсации снижения доходов региона: в мае Свердловская область аналогичным образом получила 5,1 миллиарда рублей.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «