В правительстве назвали даты покупки туров по России с кешбэком

Правительство готово компенсировать часть расходов путешественникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители страны смогут получить компенсацию до 20% стоимости туров по стране, если купят их с 21 по 28 августа. Правила субсидирования прописаны в постановлении. В документе уточняется, что для этих целей выделено 15 млрд рублей.

Предполагается, что компенсацию за путешествие внутри страны могут получить до трех млн россиян, пишет «Российская газета». «Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства. Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока», — рассказала газете глава Ростуризма Зарина Догузова. Она уточнила, что условия акции будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа.

Предполагается, что россиянам вернут по пять тысяч рублей за каждые 25 тысяч потраченные во время путешествия. Максимальный кешбэк составит 15 тысяч рублей.

Отмечается, что для южных регионов — Краснодарского, Алтайского, Ставропольского края, Республик Крым и Алтай, Севастополя — кешбэк будет выплачиваться за туры с 1 октября до 20 декабря, при этом купить их нужно успеть с 21 до 28 августа. Дополнительным условием акции является покупка туров при помощи карты «Мир». Деньги на карту будут возвращены в течение пяти дней после приобретения тура.

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