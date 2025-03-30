Чиновник получил минно-взрывную рану при обстреле села в Белгородской области

В результате удара беспилотника ВСУ по селу Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области был ранен секретарь совета безопасности и заместитель главы местной администрации Вячеслав Радченко. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате очередного удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшй получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Радченко доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Вячеслав Гладков отметил, что его лечение будет поставлено на контроль и пожелал скорейшего выздоровления.
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