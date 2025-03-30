Чиновник получил минно-взрывную рану при обстреле села в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радченко оказывают медицинскую помощь, заявил Гладков
Радченко оказывают медицинскую помощь, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара беспилотника ВСУ по селу Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области был ранен секретарь совета безопасности и заместитель главы местной администрации Вячеслав Радченко. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередного удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшй получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Радченко доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Вячеслав Гладков отметил, что его лечение будет поставлено на контроль и пожелал скорейшего выздоровления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате удара беспилотника ВСУ по селу Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области был ранен секретарь совета безопасности и заместитель главы местной администрации Вячеслав Радченко. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «В результате очередного удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшй получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Радченко доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Вячеслав Гладков отметил, что его лечение будет поставлено на контроль и пожелал скорейшего выздоровления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...