Российские войска освободили Запорожье

Срочная новость
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Войска группировки «Центр» успешно завершили операцию по освобождению населенного пункта Запорожье, который находится в Донецкой Народной Республике, в результате ряда наступательных действий. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.